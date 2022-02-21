21 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 16:14 — REGNUM В Южно-Сахалинске продолжает бушевать мощный циклон, который принёс сильнейший снегопад с ураганным ветром.

Улицы Южно-Сахалинска после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Расчистка снега Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Дворники расчищают снег Николай Михальченко © ИА REGNUM

«За неполных два дня активности циклона на территории городского округа выпало 70% от среднемесячной нормы снега, порывы ветра достигали 17 м/с. На текущий момент все системы жилищно-коммунального хозяйства города работают в штатном режиме. Проезд для транспорта обеспечен по всем основным направлениям, но затруднен по внутриквартальным территориям и в частном секторе», — сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM Метель в Южно-Сахалинске Николай Михальченко © ИА REGNUM

Коммунальные службы расчищают снег Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Все дорожные службы Южно-Сахалинска направлены на расчистку внутриквартальных проездов, подъездных путей к детским садам и мусорным площадкам. Днём для расчистки улиц было задействовано около 150 единиц техники. В ночь на улицы города выйдет 249 единиц техники и 146 рабочих.

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

В связи с непогодой было принято решение о продолжении 22 февраля обучения в школах в дистанционном формате, детские сады будут работать в обычном режиме.