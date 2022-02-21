Чебоксары, , 13:30 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом регистрируют очередные летальные исходы от ковида. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 21 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 71 702 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе 20 февраля выявлено 418 носителей инфекции, что на 84 меньше, чем было подтверждено 19 февраля. Спад идёт десятые сутки подряд.

Выздоровели в республике ещё 184 человека, всего победили коронавирус 52 699 жителей. В целом доля вылечившихся составляет 73,5%.

Жертвами пандемии в Чувашии стали 4358 ковидных больных, в том числе за последние сутки умерли десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава Чувашии Олег Николаев заявил, что с 28 февраля школьники 5 — 8 классов в четырёх городах, которые остались на «дистанте», могут вернуться к очному обучению при условии стабилизации ситуации с коронавирусом. Также возможно ослабление других ограничительных мер.

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