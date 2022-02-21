Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовскую область доставили ещё три городка жизнеобеспечения, которые будут развёрнуты для работы с прибывающими беженцами из Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

МЧС России на учениях Александр Ульяненко © ИА REGNUM

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«Дополнительно колоннами Ногинского и Тульского спасательных центров в Ростовскую область доставлено ещё три таких городка вместимостью 400 человек», — отметил руководитель ведомства.

Волонтёры занимаются доставкой гуманитарной помощи в пункты временного размещения объемом более 50 тонн.

К работе с беженцами привлечено 1435 спасателей и 533 единицы техники.

ИА REGNUM сообщало, что в 99 пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли более 6 тыс. жителей Донбасса, в том числе около 3 тыс. детей.

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