Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге во вторник, 22 февраля, ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного снега и гололедицы, предупреждает 21 февраля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Гололед в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 февраля в Петербурге ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный.

«Ветер переменный слабый, в начале ночи восточный, юго-восточный умеренный», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. На дорогах снежные заносы, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Снег и порывистый ветер принесёт в Петербург циклон «Антония»