Саратов, , 14:14 — REGNUM В Татарии 22 февраля ожидаются сильный ветер, метель с существенным ухудшением видимости, на дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша. Соответствующее предупреждение распространяют республиканские метеослужбы.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Утром и днем 22 февраля на территории Татарии прогнозируются сильный южный, юго-западный ветер порывами до 18 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, на дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша.

Ночью возможен небольшой снег, днем — снег, мокрый снег, морось. Температура воздуха в темное время суток составит —2…—7 ˚С, днем потеплеет до —2…+2 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в течение недели температурный режим будет превышать климатическую норму на пять-восемь градусов.

Читайте также: В Саратовской области ожидается аномально тёплая погода