Барнаул, 24 сентября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Похоже, не только электорат КПРФ, но и нерядовые её члены не простили руководству Алтайского отделения КПРФ то, что коммунисты проигнорировали губернаторские выборы, состоявшиеся в регионе 9 сентября 2018 года. Вслед за экс-лидером регионального отделения партии Сергеем Юрченко о выходе из партии заявил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Олег Кравченко. И если первый не стал публично озвучивать причину своего решения, намекнув лишь о том, что «партия делает не то, что нужно», то депутат АКЗС высказал всё, о чём в кулуарах последний год говорили многие уважаемые коммунисты: действия нового руководства краевого отделения КПРФ существенно снизили имидж партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Я глубоко убежден, что нынешний первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова не достойна быть ни главой краевой партийной организации, ни руководителем фракции КПРФ (которым она еще не так давно являлась), ни даже депутатом Законодательного собрания. Она во многом случайный человек на руководящем посту», — заявил Олег Кравченко.

Также он полагает, что именно под руководством Марии Прусаковой «работа крайкома КПРФ превратилась в череду склок, интриг, скандалов, непонятных для членов и сторонников партии решений». Приводя примеры «разрушительной деятельности первого секретаря крайкома», Олег Кравченко указал на то, что большинство членов фракции КПРФ в Алтайском Законодательном собрании края не являются членами партии.

«Именно она, а также заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин (чьим ставленником и является Прусакова) виновны в том, что влияние КПРФ в Алтайском крае за последний год заметно снизилось. Также продолжаются «чистки» партийцев — выгоняют тех, кто проявляет недовольство таким сомнительным подходом. Многие известные члены партии по непонятным причинам были исключены из её рядов», — заявляет бывший коммунист.

Окончательное решение о своем выходе из КПРФ Олег Кравченко принял после отказа крайкома от участия в выборах губернатора Алтайского края.

«Партия всегда участвовала в выборах такого масштаба на Алтае. Для коммунистов выборы были не только борьбой за власть, но и способом сплотить вокруг себя своих сторонников и методом сплачивания партийных рядов ради реальной работы. И как мне смотреть в глаза своим избирателям после того, как мы отказались от борьбы?!» — задаётся вопросом Олег Кравченко.

Заявив о выходе из партии, он заверил своих избирателей, что остаётся коммунистом по убеждению и продолжит, как коммунист, отстаивать их интересы.

«Мое отношение к деятельности Прусаковой не помешает выполнению своих обязательств перед людьми», — подчеркнул Олег Кравченко.

Напомним, пост первого секретаря Алтайского краевого комитета КПРФ бывший секретарь по оргработе Мария Прусакова получила во второй половине 2016 года, сменив прежнего депутата Госдумы Сергея Юрченко. С этого времени с её именем было связано немало громких скандалов, после которых даже некоторые соратники по партии из районных отделений предпочли дистанцироваться от краевого руководства КПРФ — чтобы не портить имидж ни себе, ни своему отделению.

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Внутренние противоречия, на протяжении последнего года терзавшие алтайских коммунистов, неожиданно обострились 14 мая 2018 года. В ходе внеочередного заседания фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном собрании присутствующие проголосовали за смещение первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой с поста руководителя фракции в АКЗС.

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После назначения досрочных выборов губернатора алтайские коммунисты заявили, что не будут выдвигать свою кандидатуру в силу предсказуемости и неконкурентности выборов. И это при том, что до того, как регион получил врио губернатора Виктора Томенко (май 2018 года), коммунисты активно поддерживали протестную повестку и открыто выступали против действовавшего губернатора Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет.

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