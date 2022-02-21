Москва, 21 февраля 2022, 13:26 — REGNUM Посольство Соединённых Штатов в России опубликовало предупреждение для граждан США в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Ребхольц добавил, что у госдепа США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в России проинформировало своих граждан в России о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и в зонах на границе с Украиной, а также порекомендовали покинуть российскую территорию.