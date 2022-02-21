Москва, , 13:25 — REGNUM Актриса и комик Марина Федункив стала гостьей YouTube-шоу «Сама Меньшова». Выпуск с её участием доступен на одноимённом канале с 20 февраля.

Марина Федункив Скриншот с YouTube

В интервью Федункив рассказала о двух неудачных браках, о третьем замужестве, а также о работе в шоу Comedy Women. По словам артистки, ей было «тяжеловато» работать в женском коллективе программы.

Ведущая YouTube-шоу Юлия Меньшова уточнила у Федункив, было ли ей «невыносимо» работать с коллегами. На что та ответила утвердительно. «Там вот эти подковёрные игры — с кем мы дружим, с кем не дружим. Там выстраивается некая каста», — объяснила Федункив.

ИА REGNUM напоминает, что Марина Федункив в 2021 году вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Супруг младше артистки на 13 лет.

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