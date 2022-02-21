Иркутск, , 15:34 — REGNUM В Иркутской области стартовал новый этап рейтингового отбора муниципальных образований для передачи спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Как сообщает пресс-служба областного правительства, со ссылкой на слова заместителя министра спорта Приангарья Павла Богатырева, в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» планируется закупить пять комплектов оборудования.

Спортивная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В прошлом году в Иркутской области было установлено 11 малых спортивных площадок ГТО. Это мероприятие федерального проекта «Спорт — норма жизни» в регионе реализуется с 2019 года, и уже в большинстве муниципальных районов появились такие спортплощадки», — отметил Павел Богатырев.

По его словам, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа планируется сдать в эксплуатацию в Тайшете, поселке Балаганск Балаганского района, селе Заречный Нукутского района, а также установить малую спортивную площадку ГТО в Эхирит-Булагатском районе, оборудование для которой было закуплено в прошлом году. Кроме того, планируется приобретение оборудования для создания одной «умной» спортивной площадки.

В конкурсном отборе на передачу оборудования для создания малых спортивных площадок могут принять участие только муниципальные районы. При этом территории должны соответствовать следующим условиям: наличие прав на земельный участок; наличие в местном бюджете средств на проведение работ по подготовке основания и установки оборудования; наличие центров тестирования по выполнению нормативов ГТО и другие.

Самым первым подобный конкурс в Иркутской области выиграл Нижнеудинский район. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель местного центра тестирования ГТО Роман Шевчук, в 2020 году площадку установили в поселке Костино. Несмотря на то, что согласно документам, речь идет о малой спортивной площадке (МСП), маленькой её не назовёшь.

«Представляете, 315 квадратных метров сама площадка, на ней установлено 32 наименования спортивно-технологического современного оборудования. Там ребята стали целенаправленно заниматься воркаутом (уличная гимнастика, прим. ИА REGNUM). Публикуют хорошие ролики пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Считаю, что нацпроект обречён на успех. Хочется, чтобы еще пару-тройку таких площадок установили.

Кстати, наш район уже занимает первое место в области по развитию ГТО. Стали первыми, и как муниципальное образование, как лучший спортивный судья и еще по двум номинациям. Так что в плане подготовки к сдачи норм ГТО площадка очень хороша», — поделился Роман Шевчук.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом.

Тренеры и спортивные инструкторы проходят программы повышения квалификации. Также готовятся новые кадры в сфере физической культуры и спорта. Любой гражданин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центрах тестирования ГТО, которые открываются по всей России.

В общей сложности планируется создать около 1,8 тыс. таких площадок.