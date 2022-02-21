Минусинск, Красноярский край, 21 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В городе Минусинск Красноярского края вновь ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия (НМУ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дым

Режим «чёрного неба» объявлено с 17 часов 21 февраля до 19 часов 23 февраля.

«С целью контроля качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим НМУ в городе продержался две недели — с 27 января по 11 февраля 2022 года.

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