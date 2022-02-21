Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM За прошедшие сутки более 7 тыс. беженцев из Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, отправились в другие российские регионы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 февраля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ростовскую область железнодорожным транспортом покинули более семи тысяч человек. За сутки отправлено девять пассажирских поездов.

В течение суток запланировано отправление ещё 21 поезда. Переселенцы переедут в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие российские регионы.

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