Ульяновск, , 13:20 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от COVID-19 и число скончавшихся. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 21 февраля, в Ульяновской области победили коронавирус ещё 1270 пациентов. До этого 11 дней в регионе в среднем выздоравливали по 1500 ковидных больных.

Всего в области вылечились 141 009 пациентов, доля выздоровевших составляет 90,18% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.

Жертвами пандемии в Ульяновской области стали 4234 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли восемь человек.

Напомним, в 2022 году на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения выделено свыше 390 млн рублей. В планах — проведение капитального ремонта в восьми поликлиниках, строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 156 365 случаев заражения коронавирусом. В регионе сделали 1 854 204 теста на SARS-CoV-2.

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