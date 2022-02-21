Сеул, 21 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, с успехом. Об этом южнокорейский лидер написал 20 февраля в своем аккаунте в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В социальной сети глава Южной Кореи написал, что рад тому, что спортсмены и тренеры национальной сборной завершили участие в ОИ-2022 «здоровыми и невредимыми».

«Мы ещё раз доказали, что в шорт-треке мы лучшие в мире, — написал Мун Чжэ Ин. — Только в конькобежном спорте наша сборная завоевала девять медалей, что в сумме превышает цель нашей команды».

Президент подчеркнул, что все спортсмены достойны похвалы, а также назвал всех «победителями».

Напомним, что на Зимних Олимпийских Играх в Пекине южнокорейского сборная завоевала две золотые медали, пять серебряных и две бронзовые медали, заняв 14-е место в общем зачете.