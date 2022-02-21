Петрозаводск, , 13:27 — REGNUM Состояние почти 95% госпитализированных с ковидом в стационары Карелии оценивается медиками как средней тяжести и лишь у 4,49% пациентов — тяжелое состояние, сообщил 21 февраля региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, в настоящий момент на больничных койках в республике находятся 1047 пациентов, в состоянии средней тяжести — 992 человека, в тяжёлом — 47 человек, в том числе трое заболевших ранее были привиты от коронавируса.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных», — добавил чиновник.

За минувший день в Карелии было выло выявлено 1065 инфицированных (106 — дети), что на 21 человека меньше, чем сутками ранее. Среди новых случаев 98% — 1044 человек — не были привиты. Вместе с тем выписаны по выздоровлению 989 человек. Также за сутки зарегистрирован один летальных исход среди заболевших ковидом, что на одну смерть меньше, чем было зарегистрировано 19 февраля.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 120 061 человек, в том числе 15 560 детей. Выздоровели— 111 416 человек (15 110 детей). Умер 1381 человек.

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