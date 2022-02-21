Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM На Среднем Урале главой штаба по развитию газификации стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Газификация

Gazprom.ru

Соответствующее распоряжение подписал сам глава области. Ранее штабом руководил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Причина кадровых перестановок не уточняется.

Отметим, штаб был создан в июле 2021 года. Его появление призвано создать условия для бесплатной газификации жилых домовладений уральцев. В состав штаба вошли представители федеральных и областных органов исполнительной власти, а также руководители газотранспортных и газораспределительных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году срок программы газификации впервые расширили с пяти до 10 лет.