Лебедянь, Липецкая область, , 13:17 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении главы Лебедянского района, подозреваемого в должностных преступлениях при переселении граждан из аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным следствия, в декабре 2020 года в рамках муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилья глава Лебедянского района заключил с АО «Свой дом» госконтракты на приобретение 81 квартиры стоимостью почти 160 млн рублей в трех домах на улице Машиностроителей в городе Лебедянь. Сдача домов в эксплуатацию планировалась в октябре 2021 года. Глава района подписал платежные поручения и акты выполненных работ с ложными сведениями об их объеме. Застройщику перечислили более 86 млн рублей — в два раза больше стоимости фактически выполненных работ. Строительство было приостановлено, и дома не сданы в эксплуатацию до сих пор.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой и УФСБ России по Липецкой области. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».