Москва, 21 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Москве пассажиропоток общественного транспорта растёт вместе со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 21 февраля вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общественный транспорт

Заместитель мэра рассказал, что в Москве пассажиропоток восстанавливается активнее, чем в других городах, а количество уникальных пассажиров городского транспорта в рабочий день выросло во вторую неделю февраля на 9% с 4,43 млн до 4,84 млн по сравнению с первой неделей.

«Пассажиропоток московского метро уже превышает показатели ведущих городов Европы и Северной Америки. Москвичи более склонны доверять городскому транспорту, поток пассажиров уже восстановился на 73% и продолжает расти», — заявил Ликсутов.

По его словам, в Париже этот показатель составляет 70%, Сингапуре — 63%, Лондоне — 50%, Нью-Йорке — 48%.