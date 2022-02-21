Уфа, 21 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. 173 млн рублей планируют направить в 2022 году на субсидии сельхозкооперативам в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Трактор. Сельское хозяйство

Сообщается, что в министерстве сельского хозяйства Башкирии стартовал второй поток приема документов на возмещение части затрат на производственную деятельность, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Отмечается, что в текущем году общий объем государственной поддержки по этому направлению в Башкирии может составить 173 млн рублей. Документы будут принимать до 16 марта текущего года.

«Ждем от наших сельскохозяйственных кооперативов хорошей активности. Как показывает практика, в отборе на субсидии в основном участвуют те кооперативы, которые планируют развиваться, осваивать выпуск новых видов продукции», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее сообщалось о том, что первый поток приема документов на субсидии, выделяемые в рамках реализации республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» осуществлялся по 11 февраля 2022 года. На первом этапе были отобраны 13 сельхозкооперативов.