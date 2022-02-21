Москва, , 13:14 — REGNUM Вместо обсуждения безопасности на конференции в Мюнхене занимались выработкой фейков, заявила 21 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередной площадкой, которая была задействована [для тиражирования голословных заявлений], стала Мюнхенская конференция. Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она добавила, что заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны Североатлантического альянса не договаривались отказаться от расширения на восток, не выдерживает никакой критики.

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Напомним, ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 года, в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщение Spiegel, заявил, что альянс не нарушил обещания о нерасширении на восток, и указал на отсутствии соглашения по отказу от этих планов.