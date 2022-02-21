Москва, 21 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Сближение позиций Саудовской Аравии и Ирана могло бы способствовать урегулированию целого ряда конфликтов, включая ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене. Об этом 21 февраля на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

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«В данном случае такие крупные, важные игроки как Саудовская Аравия и Иран, на наш взгляд, если бы удалось сблизить их позиции и в плане урегулирования целого ряда спорных моментов не только в двусторонних отношениях, но и в региональном плане, здесь я могу упомянуть Сирию, Ливан, Йемен, это было бы, на наш взгляд, очень позитивное направление общего движения», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что предложение России о своём посредничестве, которое было неоднократно предложении партнёрам в Тегеране и Эр-Рияде, и о выборе Москвы в качестве места для встреч, остаётся в силе.

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«В этом плане, конечно, наше предложение остаётся на столе», — подчеркнул Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские приоритеты на Ближнем Востоке остаются неизменными на протяжении многих лет. Так, одним из приоритетов России является комплексное урегулирование в Сирии. По его словам, Астанинский формат остаётся эффективным инструментом сирийского урегулирования, где Россия тесно сотрудничаем с иранскими и турецкими партнёрами.