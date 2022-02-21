Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров на чемпионат мира по волейболу среди мужских и женских команд FIVB 2022. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Волейбол

Sportsatu.kz

Для помощи в организации масштабного спортивного мероприятия в Екатеринбурге привлекут более 500 волонтеров. Подать заявку может любой желающий. Чтобы пройти отбор необходимо владеть английским языком, уметь работать в команде и быть готовым пройти обучение. В Екатеринбурге отбор волонтёров осуществляет региональный ресурсный добровольческий центр «Волонтеры Урала».

Напомним, чемпионат мира по волейболу FIVB пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 в 10 российских городах. В том числе в Екатеринбурге. В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные.