Саратов, 21 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Саратовской области в течение недели сохранится неустойчивый характер погоды, связанный со смещением очередного атлантического циклона. Температурный режим будет превышать климатическую норму на пять-восемь градусов, сообщают 21 февраля региональные метеослужбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капли воды на деревьях

В ночь на вторник, 22 февраля, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха составит от одного до шести градусов мороза, при прояснении до —11 °С. Местами возможен туман с видимостью от 500 до 1000 метров. На дорогах гололедица. Днем осадки маловероятны. Воздух прогреется до 0…+5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие десять дней в Чувашии средняя температура составит — 2 градусов мороза, что на 6 градусов выше обычного.

Читайте также: В Чебоксарах установлен новый температурный рекорд