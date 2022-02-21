Неклиновский район, Ростовская область, 21 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России публикует кадры после взрыва украинского снаряда в Ростовской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Dpsu.gov.ua Граница

Взрывом уничтожен пограничный пункт, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. По данным телеграм-канала Mash, взрыв произошёл в селе Щербаково Неклиновского района.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3513376" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На месте происшествия работают саперы.