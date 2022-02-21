Стокгольм, 21 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В ночь на 21 февраля на телеканале SVT были организованы дебаты с участием представителей правительства Швеции и оппозиции по вопросу ухудшающегося качества образования в стране. Однако политические партии, представленные в риксдаге, к консенсусу так и не пришли.

Стокгольм. Швеция

«Социал-демократы», «Левые» и «Зеленые» возложили всю вину на частные школы (чартерные школы). Представители правительства вообще призвали закрыть такие учреждения.

С другой стороны, «Умеренные», «Либералы», «Христианские демократы», «Центристы» и «Шведские демократы», то есть парламентское большинство, настаивали на том, что у родителей должен сохраниться выбор школы для своих детей. Более того, считает оппозиция и примкнувшие к ней «Центристы», что главной проблемой является обеспечение порядка и безопасности в шведских школах.