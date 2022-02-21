Улан-Удэ, 21 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Бурятии заработала региональная мера стимулирования врачей по программе «Земский доктор». Переехавшие в моногорода врачи будут получать дополнительно по 1 млн рублей единовременных выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Врачи в Бурятии

В четырёх небольших городах республики — Гусиноозёрске, Закаменске, Кяхте и Бабушнике в настоящее время сохраняется нехватка медработников. Прибывшие ранее на работу в эти города врачи получали по 2 млн рублей.

Переехавшие в моногорода в 2022 году специалисты остродефицитных специальностей — анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и хирурги получат дополнительные выплаты. Таким образом, общая сумма единовременных выплат достигнет 3 млн рублей.

«Потребность в прошлом году составила 332 врача и 312 средних медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается на селе. Во время рабочих поездок часто такие обращения получаю от жителей районов. Поэтому свою региональную меру вводим, чтобы привлечь специалистов», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

Читайте также: В школы Бурятии привлекут ещё 24 «земских учителя»