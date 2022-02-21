Дахла, , 13:12 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в акциях протеста, направленных против властей Марокко в Западной Сахаре. Об этом 21 февраля сообщает агентство Sahrawi.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

По данным журналистов, причиной беспорядков стало убийство марокканскими властями жителя прибрежного города Дахла. Местный житель Хабиб А. пропал 9 февраля, однако о его смерти стало известно только спустя 11 дней.

Сообщение о смерти мужчины привело к массовым акциям протеста в Дахле, Эль-Аюне и ряде других городов Западной Сахары, которые начались 20 февраля, а продолжились — с утра 21 февраля.

Демонстранты требуют прекращения оккупации региона армией Марокко.