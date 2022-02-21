Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Почти 500 студентов медицинских вузов и колледжей помогают старшим коллегам в больницах Ленинградской области в период возросшей заболеваемости COVID-19. Об этом 21 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Студентка Тихвинского медколледжа Елена Дерябина на работе в контакт-центре Тихвинской МКБ Lenobl.ru

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По его словам, в настоящий момент в регионе трудятся 483 студента медицинских вузов и колледжей. Будущие медики работают во всех районах, в основном учащиеся помогают обрабатывать обращения жителей в call-центрах, вносить информацию о заболевших, работают на ставках младшего и среднего медицинского персонала. Также некоторые студенты проходят стажировку в качестве врачей-специалистов.

«Мы всегда активно привлекаем наших студентов, но в период высокой заболеваемости коронавирусом помощь ребят была особенно важна. Студенты работают как в первичном звене, так и в стационарах. Большинство из них трудоустроены, получают зарплату, но есть и те, кто работает на волонтерских началах. Мы очень благодарны ребятам за сознательность», ― пояснил чиновник.

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