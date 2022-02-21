Москва, 21 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Межправительственная комиссия России и Ливии по торгового-экономическому сотрудничеству возобновит работу после 20-летнего перерыва. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале Министерства энергетики РФ.

Duma.gov.ru Глава Минэнерго Николай Шульгинов

Решение об этом принято по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром нефти и газа Ливии Мохаммедом Ауном на площадке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Катаре.

Шульгинов и Аун «обсудили возобновление взаимодействия в рамках Российско-ливийской МПК после 20-летнего перерыва», говорится в сообщении. Следующее заседание межправкомиссии запланировано на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили о растущем влиянии России в Ливии и других странах Африки, которое «имеет геополитические последствия для США».

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