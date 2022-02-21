Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Количество снега на улицах Санкт-Петербурга за минувшую неделю сократилось на 200 тыс. кубометров. Такое количество снежных масс было вывезено на утилизацию. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге

В Петербурге продолжаются работы по уборке города от последствий февральских залповых снегопадов. Всего с начала зимнего сезона дорожные службы очистили город от 3,36 млн кубометров снега.

Стоит отметить, что там, где закончили с уборкой дорог, начали освобождать от снежных шапок газоны и зеленые зоны. Параллельно со снегом убирается и мусор, который в своё время завалило осадками. За неделю профильные службы собрали 1,2 тыс. тонн отходов.

Сегодня, 21 февраля, на улицах города продолжают орудовать 910 единиц дорожной техники и 1208 дворников. На садово-парковых территориях осуществляют уборку 220 машин и 780 работников ручного труда.

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