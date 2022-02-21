Макассар, Индонезия, , 13:07 — REGNUM Управление образования города Макассар в Индонезии закрыло все школы на три дня, с 21 по 23 февраля, из-за плохой погоды, сообщает CNN Indonesia.

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Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о плохой погоде в нескольких районах Южного Сулавеси, в том числе в городе Макассар.

Из-за экстремальных погодных условий были затоплены несколько школ и студенческих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что каждая человеческая душа должна быть спасена при любых обстоятельствах.

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