В Индонезии из-за непогоды на три дня закроют школы
Макассар, Индонезия, 21 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Управление образования города Макассар в Индонезии закрыло все школы на три дня, с 21 по 23 февраля, из-за плохой погоды, сообщает CNN Indonesia.
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Непогода
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о плохой погоде в нескольких районах Южного Сулавеси, в том числе в городе Макассар.
Из-за экстремальных погодных условий были затоплены несколько школ и студенческих домов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что каждая человеческая душа должна быть спасена при любых обстоятельствах.