Тюмень, , 13:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1554 ковидных пациентов, 21 госпитализирован с COVID-19. Об этом 21 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 21 февраля коронавирус выявили у 2369 тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 февраля коронавирус выявили у 152 698 человек, выздоровели 98 692 пациента, скончались 3857 (на пять человек больше, чем днём ранее).

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