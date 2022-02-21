Стокгольм, 21 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В настоящее время система школьного образования в Швеции сталкивается с многочисленными вызовами: сегрегация, снижение навыков чтения, возросшие требования к выставлению отметок и нехватка учителей. Об этом 20 февраля в интервью телеканалу SVT рассказала профессор педагогики Университета в Гётеборге Моника Русен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Дела у нас обстоят не так хорошо, как раньше», — призналась ученый.

Стоит отдать должное: успеваемость школьников в Швеции относительно хороша по сравнению с другими странами мира. Но если же посмотреть на последнюю динамику, замечает Русен, то ситуация меняется в худшую сторону.

«Большая часть проблем касается реформ, которые мы провели в Швеции в рамках перехода к свободному выбору школ для детей и внедрения чартерных школ. Это часть причины, по которой сегодня мы видим нарастание противоречий», — объяснила профессор.