Сыктывкар, 21 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Коми по инициативе главы республики Владимира Уйба организовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Ростовскую область жителей ДНР и ЛНР, сообщает правительство республики.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

«Уважаемые жители Республики Коми! Обращаюсь к вам с призывом оказать всемерную и всесильную помощь нашим согражданам, которые сейчас находятся в Ростовской области и продолжают прибывать туда из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Я уже обратился к бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощь. И сам приму активное участие в этом деле. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю», — обратился в жителям региона Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область готова принять 300 беженцев из ЛНР и ДНР