Стокгольм, , 13:07 — REGNUM Из-за сигналов о возросшем риске «предполагаемого наступления» России на Украину Стокгольмская фондовая биржа за предыдущую неделю торгов упала почти на шесть процентов. В свою очередь старший экономист шведского банка SEB Роберт Бергквист считает, что мировые фондовые рынки продолжат снижаться на этой неделе, если страны не придут к мирному «решению конфликта». Об этом он заявил 20 февраля в интервью новостной службе TT.

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«Фондовый рынок ненавидит неопределенность, и сейчас у нас очень большая неопределенность в отношении того, в каком направлении будет развиваться ситуация. Я считаю, что аппетит на рынке к рискованным инвестициям будет продолжать снижаться, и это негативно скажется на фондовом рынке», — объяснил Бергквист.

По его словам, «наступление» России вызовет цепную реакцию для мировой экономики. В этом случае ожидается ответ Запада экономическими санкциями против России, за которые, в свою очередь, можно отомстить ограничением поставок энергоресурсов в Европу.

«Но мы должны держать в уме, что мы не знает, что произойдет», — заключил финансист.

Ранее посол Российской Федерации в Королевстве Швеция Виктор Татаринцев в интервью Aftonbladet заявлял о том, что у России нет никаких планов вторжения на Украину.