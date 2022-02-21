Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Уровень рождаемость в Санкт-Петербурге в 2021 году даёт основания для оптимистичного прогноза демографической ситуации на 2022 год. Об этом рассказала 21 февраля доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Альбина Бесчасная.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные в роддоме

По данным клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова («Первый Мед»), по сравнению с 2020 годом число новорождённых в этом медучреждении практически вышло на допандемийные показатели — не хватило около 1,3% для того, чтобы достичь уровня 2019 года.

По словам эксперта, статистику рождаемости пока рано называть окончательной, так как у аналитиков имеются на руках лишь «сырые данные», полученные из медучреждений.

«Официально закреплёнными и надёжными сведениями о численности населения, рождаемости и смертности являются те, которые зафиксированы Единым государственным реестром ЗАГС Петербурга и обнародованы Петростатом», — пояснила доцент СЗИУ РАНХиГС.

Вместе с тем Бесчасная обратила внимание на то, что рождение ребёнка в петербургском роддоме не является основанием для его обязательной регистрации в местных органах ЗАГС, рожденные в Петербурге дети могут быть зарегистрированы и в других регионах.

В целом, говоря об уровне рождаемости в Петербурге, социолог дала оптимистичный прогноз. По ее словам, исходя из наметившейся тенденции, рост числа новорожденных продолжится.

«Основными стимулами здесь станут материальная и социальная поддержка молодых семей, тренд на осознанное родительство, а также увеличение миграционного потока из регионов страны», — заметила эксперт, указав, что коронавирус больше не является серьезным препятствием для расширения семьи.