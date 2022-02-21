Москва, , 13:00 — REGNUM Более половины жителей России (56%) хотели дополнительно внести в паспорт гражданина РФ отметку о семейном положении. Против штампа в паспорте лишь 5%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Паспорт 40.мвд.рф

Отметку о наличии детей хотели бы видеть в паспорте 67% опрошенных, всё равно — 27%, не желают иметь такую отметку 4%. Из дополнительных сведений внести в паспорт номер СНИЛС и медицинского полиса хотели бы по 39%.

Также участники опроса желают добавить в главный документ ИНН (34%), водительское удостоверение (27%), загранпаспорт (20%), сведения о ранее выданных российских паспортах (17%) и данные о месте работы (10%).

Опрос проведен 15 февраля 2022 года Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта сократят до пяти дней.

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