Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Королевство Швеция приняло решение вернуть на родину часть сотрудников посольства в Киеве. Об этом 20 февраля в интервью телеканалу SVT объявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

Несколько недель назад семьи шведских дипломатов покинули территорию Украины, которая, как считают в Стокгольме, сталкивается с «неминуемым вторжением» России.

«В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью министерство иностранных дел приняло решение сократить количество сотрудников, работающий в посольстве Швеции в Киеве», — заявила Линде.

В то же время глава шведской дипломатии подчеркнула, что правительство Швеции внимательно следит за ситуацией на Украине, а посольство продолжит осуществлять консульскую и дипломатическую деятельность.

Напомним, ранее посол Российской Федерации в Королевстве Швеция Виктор Татаринцев в интервью Aftonbladet заявил о том, что у России нет никаких планов вторжения на Украину.