Уфа, , 12:59 — REGNUM Конноспортивный комплекс с парком отдыха намерены построить в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Терский конный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» Башкирии. Организация намерена реализовать инвестиционный проект по возведению конноспортивного комплекса с парком отдыха.

«Строительство нового конноспортивного комплекса с парком отдыха расположится на 20 гектарах в живописном месте Благовещенска. Реализация проекта положительно повлияет на расширение возможностей по занятию спортом для жителей города, а также проведению досуга. Стоимость проекта составит 224 млн рублей», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что на территории комплекса намерены построить конюшни, крытый манеж для круглогодичных тренировок, автоматические водилки-тренажеры и открытые поля. В комплексе также будут работать кафе и дома для отдыха. В случае реализации данного проекта здесь будет создано 45 новых рабочих мест. Реализовывать проект намерены в 2022 — 2033 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены субсидировать часть расходов спортивных организаций.