Москва, , 13:05 — REGNUM Выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Пограничник Максим Цуканов © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Снаряд неустановленного образца, как уточнили в ведомстве, был выпущен с территории соседнего государства 21 февраля в 09:50 мск. В результате «полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области».

Место несения службы находилось примерно в 150 метрах от границы России и Украины. Пострадавших нет. На месте работают сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области со стороны Украины был зафиксирован рано утром 19 февраля. По факту обстрела российской территории Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Читайте также: СКР подтвердил новые попадания снарядов со стороны Украины