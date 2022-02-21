Пекин, , 12:56 — REGNUM Заявления властей Австралии о якобы наведении военными Китая лазера на самолет австралийских ВВС являются несоответствующими действительности. Об этом 21 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Опубликованная австралийской стороной информация не соответствует действительности. Китайский военный корабль вел обычное плавание в открытом море и полностью соблюдал соответствующие положения международного права», — сказал он.

Также китайский дипломат отметил, что Пекин считает действия экипажа корабля ВМС КНР «справедливыми и законными» и призвал власти Австралии уважать права китайских военных кораблей, а также перестать распространять ложную информацию о Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что решение о введении санкций в отношении компаний из США Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки ими оружия на Тайвань приняло правительство КНР.