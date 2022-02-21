Орел, , 12:55 — REGNUM В школах Орловской области организуют места для обучения детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Крымова сообщила, что дети, которые разместятся в лагере «Ветерок», смогут учиться в Оптушанской средней общеобразовательной школе Орловского муниципального округа. Здесь готовы принять 138 детей, однако для этого нужно организовать подвоз.

Ещё две школы Орловского муниципального округа готовы принять детей, которые будут размещены в детском санатории «Орловчанка». В СОШ им. Киреевского есть 68 мест, в Стрелецкой СОШ — 95 мест. Орловскому муниципальному округу совместно с Управлением ГИБДД необходимо утвердить новые школьные маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Орловской области организовано шесть мест размещения для жителей из Донбасса, в общей сложности на 540 мест.