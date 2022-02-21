Чебоксары, 21 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах проводится проверка по факту смерти работника спортивной школы «Энергия». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Место происшествия в Чебоксарах

ЧП произошло 21 февраля 2022 года около 07:40 на территории стадиона «Энергия». По данным следствия, 56-лений работник муниципальной спортивной школы во время очистки снега с крыши административного здания упал с приставной лестницы.

«Он упал в лестничный пролёт, ведущий к выходу на трибуны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа СКР. В настоящее время выясняются детали происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2022 года в Чебоксарах с крыши одного из зданий сошёл снег, накрыв женщину с двумя детьми. По предварительным данным, женщина получила травму шейного отдела позвоночника. Правоохранители проводят проверку.

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