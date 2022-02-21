Сеул, , 12:51 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на топливо. Об этом 21 февраля сообщает DongA Ilbo со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, средняя стоимость бензина по стране составила 1735,95 вон (~$1,46), что на 2,11 вон (~$0,0018) больше, чем день назад.

Известно, что цены на топливо продолжают расти на протяжении пяти недель подряд.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Сеуле, где литр топлива стоит 1801,57 вон (~$1,51). В последний раз такие высокие цены на топливо наблюдались в столице в ноябре 2021 года.

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости топлива связано с ростом мировых цен на нефть на фоне напряжения вокруг возможного военного конфликта между Россией и Украиной.