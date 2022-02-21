Москва, , 12:50 — REGNUM Поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), призванные снизить административную нагрузку на малый бизнес, рекомендовал к принятию в первом чтении комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству. Напомним, поправки были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и «Единой Россией». Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство РФ внесло документ в Государственную думу в конце минувшего года.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

Поправки предусматривают четыре инициативы, которые смягчают наказание для малого бизнеса, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, изменения «должны приниматься и работать в совокупности, они нацелены на улучшение бизнес-климата и взаимоотношений государства с предпринимателями».

Глава Корпорации МСП пояснил, что инициативы нацелены на то, чтобы дать бизнесу «право на ошибку», вынося предупреждение при первом нарушении вместо штрафа, если не было причинено вреда. Также в числе поправок — сокращение размеров штрафов для малых и микропредприятий до уровня, предусмотренного для ИП. Предлагается исключить двойную ответственность за нарушения, отменив одновременные штрафы для должностного и юрлица в случае, когда виноват только работник. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести принцип «одна проверка — одна санкция», когда штрафы не суммируются в рамках одной проверки.

«Законопроект направлен на то, чтобы [у предпринимателей] была возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъекты малого и среднего предпринимательства на грань банкротства», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, представлявший поправки на заседании комитета по государственному строительству и законодательству.