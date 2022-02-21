Астана, 21 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Сообщения, распространённые в ряде СМИ, будто у президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева есть счета в швейцарском банке, не соответствуют действительности. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети Facebook.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью», — заявил Уали.

Он добавил, что зарубежных счетов никогда не было и у бывшей жены президента Надежды Токаевой. Также Уали отметил, что Тимур Токаев — сын главы государства — является предпринимателем и не состоял на госслужбе.

По мнению, пресс-секретаря, за распространением слухов о счетах президента стоят те, кто против борьбы Токаева с монополизмом в экономике.