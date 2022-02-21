Ташкент, 21 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Фонд развития культуры и искусства организует в Узбекистане с 15 марта по 14 мая Международный фестиваль театра и балета. Об этом 21 февраля сообщает Газета.уз.

Эверетт Шинн. Белый балет. 1904

По последним данным, в фестивале примут участие представители Московского театра «Современник», Московского театра Школы современной пьесы, Театра наций, Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Кроме того, в нем примут участие представители Государственного академического театра имени Алишера Навои, Узбекского национального драматического театра имени Хамзы, театра Марка Вайля «Ильхом», а также Молодежного театра Узбекистана.

Отмечается, что спектакли и балетные постановки покажут на сценах ГАБТ имени Алишера Навои, в театре «Ильхом» и в Государственном академическом театре драмы имени Хамзы.