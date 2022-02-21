Курган, , 12:48 — REGNUM Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министенство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля.

Как ранее сообщало РЕ, о своей готовности встретить и разместить беженцев из Донбасса ранее заявили Тюменская и Челябинская области, Югра и Ямал.

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