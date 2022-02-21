Москва, , 12:47 — REGNUM На сегодняшний день к принятию вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) готовы 43 российских региона. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Российской Федерации продолжается размещение вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Республик. Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР (пунктов временного размещения — ред.), общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находятся еще 149 ПВР емкостью на более 54 тысячи мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в настоящее время в четырех российских регионах уже размещено порядка 10 тысяч человек, включая 4,5 тыс. детей.

Кроме того, отмечается, что продолжается вывоз беженцев железнодорожным транспортом в регионы РФ и в течение следующих суток намечено отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие регионы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на базе регионального Волонтерского центра партии «Единая Россия» в центре Петербурга был развёрнут пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса мирных жителей ДНР и ЛНР.