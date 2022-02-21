Уфа, 21 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Следователи ходатайствуют о передаче из органов внутренних дел материалов проверки после нападения собаки на двух детей в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Сообщается, что 20 февраля в селе Михайловка Уфимского района собака сорвалась с цепи в частном доме и напала на двух мальчиков шести и восьми лет, которые находились рядом на детской площадке. В результате несовершеннолетние получили травмы, их срочно доставили в медучреждение.

«По данному факту Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии собака напала только на шестилетнего ребенка.